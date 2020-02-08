Министр обороны объяснил детали призыва в армию с 18 лет
Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны.
"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал Загороднюк.
Министр напомнил, что военнослужащие срочной службы, как и раньше, не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. Он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВСУ уже с 18 лет.
По словам Загороднюка, соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.
- 16 января в Минобороны заявили, что 18-летних и 19-летних украинцев призывать в ряды ВСУ только по их желанию.
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