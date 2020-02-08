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Espreso.tvОбществоМинистр обороны объяснил детали призыва в армию с 18 лет

Министр обороны объяснил детали призыва в армию с 18 лет


фото: ukrinform.ua
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что человека в возрасте 18 и 19 лет будут призывать на службу исключительно на добровольной основе

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал Загороднюк.

Министр напомнил, что военнослужащие срочной службы, как и раньше, не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. Он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВСУ уже с 18 лет.

По словам Загороднюка, соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.

  • 16 января в Минобороны заявили, что 18-летних и 19-летних украинцев призывать в ряды ВСУ только по их желанию.
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