Министр обороны объяснил детали призыва в армию с 18 лет

8 февраля, 2020, 22:13

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что человека в возрасте 18 и 19 лет будут призывать на службу исключительно на добровольной основе

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал Загороднюк.

Министр напомнил, что военнослужащие срочной службы, как и раньше, не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. Он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВСУ уже с 18 лет.

По словам Загороднюка, соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.