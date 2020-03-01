С помощью водометов и слезоточивого газа: в Грецию не пустили 10 тыс. мигрантов из Турции
Об этом сообщает DW.
Чтобы помешать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забросали отряды полиции камнями и другими предметами.
Греческое радио сообщило, что в ходе столкновений на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранение. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тыс. мигрантов.
По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212 км границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тыс. человек, которые надеются проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.
Из-за усиления потока беженцев европейское агентство по охране внешних границ Frontex повысило степень боевой готовности вдоль всей протяженности границ Евросоюза с Турцией до высшего уровня.
На греческих островах размещены почти 400 сотрудников Frontex, еще 60 - в Болгарии. Небольшой контингент располагается на греческой стороне границы с Турцией.
- Напомним, 1 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, заявил, что с 28 февраля в Грецию и Болгарию попали 76 тыс. мигрантов .
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