С помощью водометов и слезоточивого газа: в Грецию не пустили 10 тыс. мигрантов из Турции

1 марта, 2020, 19:56

Греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы не пустить в страну 10 тыс. беженцев из Турции

Об этом сообщает DW.

Чтобы помешать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забросали отряды полиции камнями и другими предметами.

Греческое радио сообщило, что в ходе столкновений на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранение. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тыс. мигрантов.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212 км границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тыс. человек, которые надеются проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Из-за усиления потока беженцев европейское агентство по охране внешних границ Frontex повысило степень боевой готовности вдоль всей протяженности границ Евросоюза с Турцией до высшего уровня.

На греческих островах размещены почти 400 сотрудников Frontex, еще 60 - в Болгарии. Небольшой контингент располагается на греческой стороне границы с Турцией.