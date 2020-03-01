За двое суток из Турции в ЕС попали 76 тыс. беженцев
1 марта, 2020, 16:47
С 28 февраля границу Турции с Евросоюзом пересекли 76 тыс. беженцев
Об этом со ссылкой на Daily Sabah сообщает Укринформ.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, заявил, что с 28 февраля в Грецию и Болгарию попали 76 тыс. мигрантов.
"Более 76 тыс. мигрантов с пятницы покинули турецкие пределы через Эдирне в Европу", - сказал министр.
В Болгарии и Греции эти данные пока не подтверждают.
Ранее Анкара объявила, что больше не будет препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Решение было принято после того, как 34 турецких солдата погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Сирии.
- 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для беженцев.
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