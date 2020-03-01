Пенсионеры оккупированного Луганская могут остаться без выплат
Об этом предупредила его "голова" Татьяна Васильева, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Информационное сопротивление .
По ее словам, актуализация данных получателей пенсий, которая началась в ОРДЛО с 1 февраля, продлится до 30 июня.
После этой даты людей, которые не прошли процедуру подтверждения, должны индивидуально сообщить о том, что им необходимо явиться в "пенсионный фонд" до 25 июля.
"Если же кто-то не актуализирует свои данные, то уже с 1 августа выплаты будут приостановлены до тех пор, как« фонд » не увидит пенсионера", - отметила Васильева.
Как отмечается, процедура верификации является "комплексом мероприятий по сбору и проверке достоверности информации и выявления несоответствия данных для начисления и осуществления пенсионных выплат".
Несоответствия могут возникнуть в связи с "изменением места проживания, получением нового паспорта или другими изменениями в персональных данных получателей пенсии".
- Зато, Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде принять надбавки некоторым пенсионерам в размере более 500 грн в месяц , в случае более позднего выхода на пенсию.
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