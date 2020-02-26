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Espreso.tvОбществоПравительство предлагает доплачивать украинцам по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию

Правительство предлагает доплачивать украинцам по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию


фото: 5.ua
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде принять надбавки некоторым пенсионерам в размере более 500 грн в месяц, в случае более позднего выхода на пенсию.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Решение правительства - в случае одобрения парламентом позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал Гончарук.

Сейчас пенсии по категориям и размерам распределяются следующим образом:

  • по возрасту (с учетом страхового стажа) - 3064 грн, 75,4% пенсионеров;

  • по инвалидности - 2641 грн, 12,8% от общего количества получателей выплат;

  • в случае потери кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров;

  • по выслуге лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров;

  • социальные пенсии (минимальные выплаты по возрасту тем, кто не имеет стажа) - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

 

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