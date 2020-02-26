Правительство предлагает доплачивать украинцам по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию

26 февраля, 2020, 16:16

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде принять надбавки некоторым пенсионерам в размере более 500 грн в месяц, в случае более позднего выхода на пенсию.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Решение правительства - в случае одобрения парламентом позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал Гончарук.

Сейчас пенсии по категориям и размерам распределяются следующим образом: