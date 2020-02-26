Правительство предлагает доплачивать украинцам по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию
Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Решение правительства - в случае одобрения парламентом позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал Гончарук.
Сейчас пенсии по категориям и размерам распределяются следующим образом:
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по возрасту (с учетом страхового стажа) - 3064 грн, 75,4% пенсионеров;
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по инвалидности - 2641 грн, 12,8% от общего количества получателей выплат;
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в случае потери кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров;
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по выслуге лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров;
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социальные пенсии (минимальные выплаты по возрасту тем, кто не имеет стажа) - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.
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