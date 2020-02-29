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Espreso.tvОбществоСкалецкая пообещала, что украинцев будут лечить от коронавируса бесплатно

Скалецкая пообещала, что украинцев будут лечить от коронавируса бесплатно


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которые заболеют коронавирусом, будут лечить за государственный счет

Об этом Скалецкая заявила в интервью hromadske .

По ее словам, людей с заболеванием коронавирусом в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медучреждениях.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно. Лекарства не являются специфичными, не сложные для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", - сказала Скалецкая.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Но все действия должны проводиться по рекомендациям врача.

"Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратилась и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - пояснила Скалецкая.

  • Напомним, 27 февраля в Минздраве сообщили, что результаты тестов эвакуированных из Китая на коронавирус оказались отрицательными .

 

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