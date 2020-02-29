Скалецкая пообещала, что украинцев будут лечить от коронавируса бесплатно

29 февраля, 2020, 17:15

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которые заболеют коронавирусом, будут лечить за государственный счет

Об этом Скалецкая заявила в интервью hromadske .

По ее словам, людей с заболеванием коронавирусом в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медучреждениях.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно. Лекарства не являются специфичными, не сложные для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", - сказала Скалецкая.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Но все действия должны проводиться по рекомендациям врача.

"Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратилась и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - пояснила Скалецкая.