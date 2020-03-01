Гол Малиновского помог "Аталанте" разбить "Лечче" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 69-й минуте вместо бывшего хавбека "Металлиста" аргентинца Алехандро Гомеса. К тому времени счет был 5:2 в пользу "Аталанты".
За "Лечче" сыграл другой украинец - Евгений Шахов, который также вышел на замену - на 63-й минуте.
Команда из Бергамо вышла вперед на 17-й минуте, благодаря автогола Джулио Донати. На 22-й минуте Дуван Сапата увеличил преимущество "Аталанты". "Лечче" в первом тайме забил ответный дважды - отличились Риккардо Сапонара и Донати.
Сразу после перерыва Йосип Иличич снова вывел бергамцев вперед. После этого Сапата оформил хет-трик в сделал счет разгромным.
На 90-й минуте шестой гол в ворота "Лечче" отправил Луис Муриель. Добил соперника в компенсированное арбитром время Малиновский, забив четвертый гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне.
"Аталанта" победила "Лечче" 7:2, набрала 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Лечче" с 25 очками - 16-й.
Чемпионат Италии
26-й тур
первое марта
"Лечче" - "Аталанта" 2:7
Голы: Сапонара, 29 Донати, 40 - Донати, 17 (авт.), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 47, Муриель, 90, Малиновский, 90 + 2
- Напомним, 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1.
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