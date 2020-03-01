Гол Малиновского помог "Аталанте" разбить "Лечче" в чемпионате Италии

1 марта, 2020, 17:56

Украинский футболист Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" в ворота "Лечче" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 69-й минуте вместо бывшего хавбека "Металлиста" аргентинца Алехандро Гомеса. К тому времени счет был 5:2 в пользу "Аталанты".

За "Лечче" сыграл другой украинец - Евгений Шахов, который также вышел на замену - на 63-й минуте.

Команда из Бергамо вышла вперед на 17-й минуте, благодаря автогола Джулио Донати. На 22-й минуте Дуван Сапата увеличил преимущество "Аталанты". "Лечче" в первом тайме забил ответный дважды - отличились Риккардо Сапонара и Донати.

Сразу после перерыва Йосип Иличич снова вывел бергамцев вперед. После этого Сапата оформил хет-трик в сделал счет разгромным.

На 90-й минуте шестой гол в ворота "Лечче" отправил Луис Муриель. Добил соперника в компенсированное арбитром время Малиновский, забив четвертый гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне.

"Аталанта" победила "Лечче" 7:2, набрала 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Лечче" с 25 очками - 16-й.

Чемпионат Италии

26-й тур

первое марта

"Лечче" - "Аталанта" 2:7

Голы: Сапонара, 29 Донати, 40 - Донати, 17 (авт.), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 47, Муриель, 90, Малиновский, 90 + 2