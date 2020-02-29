ВСУ отработали уничтожение российского десанта на Азове

29 февраля, 2020, 09:13

На побережье Азовского моря было проведено двухдневное тактические учения с боевой стрельбой под названием "Попутный ветер"

Об этом рассказывается на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Целью обучения, что, собственно, и является основной задачей тактической группы" Мариуполь ", было не допустить высадки основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море, и уничтожить во время ухода", - отмечают военные.

Поскольку обучении в условиях противодействия российской агрессии и непосредственно в районе проведения операции Объединенных Сил, обстановка была максимально приближена к реальной. Согласно легенде обучения, радиотехническая разведка обнаружила в акватории Азовского моря вблизи украинского побережья условную морскую цель. Она была идентифицирована, как катерная десантная группа противника, провела тактическое развертывание и выходит на линию высадки морского десанта.

В обучении приняли участие воинские части и подразделения тактической группы "Мариуполь" - малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных Сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.