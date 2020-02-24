Украина провела учебные артиллерийские стрельбы на Азовском море
24 февраля, 2020, 15:56
Украинские военные провели учебные стрельбы на Азовском море
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.
Несмотря на шторм, экипажи поразили из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм, все учебные цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и, несмотря на волны, они были поражены.
Кроме того, катера российской ФСБ не обошли вниманием украинские учения, вышли на связь, пригласили координаты украинских катеров и предупредили об "особый статус прохождения Керченского пролива".
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