Украина провела учебные артиллерийские стрельбы на Азовском море

24 февраля, 2020, 15:56

Украинские военные провели учебные стрельбы на Азовском море

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Несмотря на шторм, экипажи поразили из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм, все учебные цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и, несмотря на волны, они были поражены.

Кроме того, катера российской ФСБ не обошли вниманием украинские учения, вышли на связь, пригласили координаты украинских катеров и предупредили об "особый статус прохождения Керченского пролива".