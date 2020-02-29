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Espreso.tvМирТурция открыла границу с ЕС для 3,5 млн беженцев

Турция открыла границу с ЕС для 3,5 млн беженцев


фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для беженцев

Об этом Эрдоган заявил 29 февраля во время выступления в Стамбуле, сообщает DW .

По словам Эрдогана, Турция не намерена закрывать границу с ЕС для беженцев.

"Мы не будем закрывать ворота для беженцев. ЕС должен придерживаться своих обещаний", - сказал Эрдоган.

По его словам, на утро 29 февраля турецкую границу со странами Евросоюза пересекли уже 18 тыс. беженцев, а к концу дня их количество может достичь 30 тыс.

Речь Эрдогана стала первой с момента недавней эскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб, где 27 февраля в результате удара с воздуха сирийской авиации погибло 36 турецких военных.

Сейчас в Турции находится около 3,5 млн беженцев, преимущественно выходцы из соседних Сирии и Ирака, а также ряда других ближневосточных и североафриканских стран.

В марте 2016 года между Турцией и ЕС было заключено соглашение, согласно которому Анкара получает ежегодно помощь для обеспечения потребностей беженцев, расположенных на ее территории.

  • Напомним, 29 февраля Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал Россию оставить Турцию один на один с режимом Башара Асада в Сирии.
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