Турция открыла границу с ЕС для 3,5 млн беженцев

29 февраля, 2020, 17:31

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для беженцев

Об этом Эрдоган заявил 29 февраля во время выступления в Стамбуле, сообщает DW .

По словам Эрдогана, Турция не намерена закрывать границу с ЕС для беженцев.

"Мы не будем закрывать ворота для беженцев. ЕС должен придерживаться своих обещаний", - сказал Эрдоган.

По его словам, на утро 29 февраля турецкую границу со странами Евросоюза пересекли уже 18 тыс. беженцев, а к концу дня их количество может достичь 30 тыс.

Речь Эрдогана стала первой с момента недавней эскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб, где 27 февраля в результате удара с воздуха сирийской авиации погибло 36 турецких военных.

Сейчас в Турции находится около 3,5 млн беженцев, преимущественно выходцы из соседних Сирии и Ирака, а также ряда других ближневосточных и североафриканских стран.

В марте 2016 года между Турцией и ЕС было заключено соглашение, согласно которому Анкара получает ежегодно помощь для обеспечения потребностей беженцев, расположенных на ее территории.