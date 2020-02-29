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Espreso.tvМирОставьте нас с режимом Асада один на один, - Эрдоган выдвинул требование Путину

Оставьте нас с режимом Асада один на один, - Эрдоган выдвинул требование Путину


фото: REUTERS
Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал Россию оставить Турцию один на один с режимом Башара Асада в Сирии

Об этом сообщает Anadolu.

"Сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно ", - сказал Эрдоган.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических составов. И будем продолжать их уничтожать", - пообещал президент Турции.

  • Напомним, 28 февраля украинский режиссер, экс-заключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган демонстрирует всем, как на самом деле нужно проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и его приспешниками.
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