США и Талибан договорились о перемирии, после которого Америка может уйти из Афганистана, - СМИ
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, который дал комментарий на условиях анонимности, сообщает Hromadske.
По данным источника, в соглашении с Талибаном говорится об "уменьшении уровня насилия" на семь дней, после чего в течение 10 дней должны начаться мирные переговоры с участием всех сторон.
Также источник AP добавил, что соглашение о перемирии "очень конкретное" и касается территории всей страны, в том числе и тех районов, где расположены войска власти Афганистана.
Заявление о перемирии между США и Талибаном прозвучало на фоне встречи государственного секретаря США Майка Помпео и американского министра обороны Марка Эспера с Ашрафом Гани, президентом Афганистана, в пределах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Пока нет информации о деталях перемирия, а также о том, когда именно оно вступит в силу.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о хороших шансах на заключение соглашения с Талибаном о сокращении американского военного присутствия в Афганистане.
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