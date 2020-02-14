США и Талибан договорились о перемирии, после которого Америка может уйти из Афганистана, - СМИ

14 февраля, 2020, 19:07

Соединенные Штаты и группировка "Талибан" достигли перемирия, которое уже вскоре вступит в силу и может привести к выводу американских войск из Афганистана

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, который дал комментарий на условиях анонимности, сообщает Hromadske.

По данным источника, в соглашении с Талибаном говорится об "уменьшении уровня насилия" на семь дней, после чего в течение 10 дней должны начаться мирные переговоры с участием всех сторон.

Также источник AP добавил, что соглашение о перемирии "очень конкретное" и касается территории всей страны, в том числе и тех районов, где расположены войска власти Афганистана.

Заявление о перемирии между США и Талибаном прозвучало на фоне встречи государственного секретаря США Майка Помпео и американского министра обороны Марка Эспера с Ашрафом Гани, президентом Афганистана, в пределах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Пока нет информации о деталях перемирия, а также о том, когда именно оно вступит в силу.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о хороших шансах на заключение соглашения с Талибаном о сокращении американского военного присутствия в Афганистане.