В эвакуированных из Китая не выявили коронавирус, - МОЗ
27 февраля, 2020, 11:28
Результаты тестов эвакуированных из Китая были отрицательными
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Вчера стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Результаты всех 48 тестов - отрицательные. Результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, станут известны в пятницу", - говорится в сообщении.
Напомним, что 24 февраля начался скрининг температуры у людей, въезжающих на территорию страны. Сейчас контроль температуры осуществляется в аэропортах, а также в определенных пунктах пропуска на западной границе страны. На этих пунктах работают эпидемиологи, бригады экстренной помощи.
Сейчас в Украине около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов, 5 тысяч медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.
- Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи.
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