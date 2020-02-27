В эвакуированных из Китая не выявили коронавирус, - МОЗ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Вчера стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Результаты всех 48 тестов - отрицательные. Результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, станут известны в пятницу", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 февраля начался скрининг температуры у людей, въезжающих на территорию страны. Сейчас контроль температуры осуществляется в аэропортах, а также в определенных пунктах пропуска на западной границе страны. На этих пунктах работают эпидемиологи, бригады экстренной помощи.

Сейчас в Украине около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов, 5 тысяч медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.