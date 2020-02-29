Путин и Эрдоган договорились о встрече на следующей неделе
29 февраля, 2020, 21:16
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудят ситуацию в Сирии
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.
"Турецкая делегация накануне провела очередную встречу с российской стороной в Анкаре. Встреча была организована по инициативе российской стороны. Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - сказал Чавушоглу.
- Напомним, 29 февраля Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал Россию оставить Турцию один на один с режимом Башара Асада в Сирии.
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