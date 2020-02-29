Путин и Эрдоган договорились о встрече на следующей неделе

29 февраля, 2020, 21:16

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудят ситуацию в Сирии

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

"Турецкая делегация накануне провела очередную встречу с российской стороной в Анкаре. Встреча была организована по инициативе российской стороны. Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - сказал Чавушоглу.