Протестующие из Конго устроили пожар на вокзале в Париже

29 февраля, 2020, 09:56

В Париже вечером в пятницу, 28 февраля 2020 года, акция протеста конголезской оппозиции привела к столкновениям демонстрантов и сил правопорядка, а также пожару и частичной эвакуации Лионского вокзала

Недовольство конголезцев вызвал концерт известного певца из Демократической Республики Конго Фалло Ипупы, который считается близким к власти этой страны, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Перед этим префектура Парижа отклонила семь заявок на проведение массовых акций протеста против концерта конголезского певца. Несмотря на запрет, демонстрация состоялась и переросла в столкновения между фанатами музыканта и противниками концерта Ипупы, запланированном на стадионе AccorHotels Arena на востоке Парижа.

Reuters

После вмешательства полиции, стихийная акция завершилась поджогом мусорных баков, от которых огонь перекинулся на припаркованные возле площади Лионского вокзала мотоциклы и автомобили. В целях безопасности полиция эвакуировала подземную часть вокзала, было прервано движение экспресс-поездов на линии RER D.

Фалло Ипупа - один самых популярных музыкантов Демократической Республики Конго, в его клипов на YouTube десятки миллионов просмотров. Конголезская оппозиция упрекает певца в близости к бывшему президенту ДРК Жозефу Кабиле, известного жесткими репрессиями против оппозиции, и его преемника Феликса Чисекеди.