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Espreso.tvМирВ Париже подожгли связанный с Макроном ресторан

В Париже подожгли связанный с Макроном ресторан

В Париже в ночь на субботу, 18 декабря 2020, произошел пожар в ресторане La Rotonde, где Эмманюэль Макрон в 2017 году праздновал свою победу в первом туре выборов президента Франции

По данным от правоохранителей причиной возгорания, вероятно, стал поджог. В самом ресторане инцидент связали с непрерывными протестами против экономической политики Макрона, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Мы постоянно получаем угрозы, особенно во время акций протеста", - рассказал один из руководителей ресторана Серж Тафанель. При этом он подчеркнул, что заведение не занимается политикой, хотя Макрон и арендовал его в 2017 году.

9 января в ресторане уже пытались устроить пожар. Тогда пострадала часть стойки для устриц, установленной на улице. Огонь удалось мгновенно потушить.

  • Ресторан La Rotonde, расположенный недалеко от воказала Монпарнас, неоднократно оказывался на пути маршей против пенсионной реформы. Во время протестов его особо охраняет полиция.
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