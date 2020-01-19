В Париже подожгли связанный с Макроном ресторан

19 января, 2020, 21:35

В Париже в ночь на субботу, 18 декабря 2020, произошел пожар в ресторане La Rotonde, где Эмманюэль Макрон в 2017 году праздновал свою победу в первом туре выборов президента Франции

По данным от правоохранителей причиной возгорания, вероятно, стал поджог. В самом ресторане инцидент связали с непрерывными протестами против экономической политики Макрона, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Мы постоянно получаем угрозы, особенно во время акций протеста", - рассказал один из руководителей ресторана Серж Тафанель. При этом он подчеркнул, что заведение не занимается политикой, хотя Макрон и арендовал его в 2017 году.

9 января в ресторане уже пытались устроить пожар. Тогда пострадала часть стойки для устриц, установленной на улице. Огонь удалось мгновенно потушить.