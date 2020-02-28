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Espreso.tvОбщество"Эрдоган демонстрирует, как нужно вести переговоры с Путиным": Сенцов о действиях Турции в Сирии

"Эрдоган демонстрирует, как нужно вести переговоры с Путиным": Сенцов о действиях Турции в Сирии


фото: nv.ua
Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган демонстрирует всем, как на самом деле нужно проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и его приспешниками

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эрдоган демонстрирует всем, как на самом деле надо вести переговоры с Путиным и его приспешниками. И, кажется, что скоро состоится еще более крепкый раунд подобных "взаимоотношений ". Только такой язык понимают оккупанты, но сейчас это турецкий язык, а не украинский", - написал Сенцов.
 

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