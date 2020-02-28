"Эрдоган демонстрирует, как нужно вести переговоры с Путиным": Сенцов о действиях Турции в Сирии
28 февраля, 2020, 16:11
Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган демонстрирует всем, как на самом деле нужно проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и его приспешниками
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Эрдоган демонстрирует всем, как на самом деле надо вести переговоры с Путиным и его приспешниками. И, кажется, что скоро состоится еще более крепкый раунд подобных "взаимоотношений ". Только такой язык понимают оккупанты, но сейчас это турецкий язык, а не украинский", - написал Сенцов.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
- У Эрдогана говорят, что договорились о встрече с Путиным из-за обострения в Идлибе.
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