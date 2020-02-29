 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКиноОпределились победители кинофестиваля "Берлинале"

Определились победители кинофестиваля "Берлинале"

Лучшим фильмом Берлинского кинофестиваля признана картина "Зла нет" иранского режиссера Мохаммада Расулофа

Об этом сообщает hromadske .

Мохаммад Русолофа получил главную награду "Берлинале" - "Золотого медведя".

Гран-при жюри получила лента "Никогда. Редко. Иногда. Всегда" американского режиссера Элайзы Гитман.

Специальный приз к 70-летию фестиваля отдали режиссерам Гюставу Керверну и Бенуа Делепину из Франции и их фильму "Стереть историю".

Другие награду фестиваля:

"Серебряный медведь" за режиссуру: Хон Сан Су ( "Женщина, которая бежала")

"Серебряный медведь" за лучшую женскую роль: Паула Бэр ("Ундина")

"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль: Элио Джермано ("Скрытый")

"Серебряный медведь" за лучший сценарий: Плохие сказки (режиссеры Фабио и Дамиано Д'Инноченцо, Италия)

"Серебряный медведь" за особый художественный вклад: Юрген Юргес ( "Дау. Наташа")

"Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм: "Т" (Киша Рэй Уизерспун)

Главный приз в секции Encounters достался ленте "Произведения и дни" (С. Винтер, Андерс Эдсторм)

Приз Международной ассоциации прессы присудили фильму "Ундина" Кристиана Петцольда из Германии.

  • Напомним, 19 февраля организаторы Берлинского кинофестиваля показали фильм "Номера" , съемки которого Сенцов координировал из российской тюрьмы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

29 февраля, 2020 суббота

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать