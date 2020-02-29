Определились победители кинофестиваля "Берлинале"
Об этом сообщает hromadske .
Мохаммад Русолофа получил главную награду "Берлинале" - "Золотого медведя".
Гран-при жюри получила лента "Никогда. Редко. Иногда. Всегда" американского режиссера Элайзы Гитман.
Специальный приз к 70-летию фестиваля отдали режиссерам Гюставу Керверну и Бенуа Делепину из Франции и их фильму "Стереть историю".
Другие награду фестиваля:
"Серебряный медведь" за режиссуру: Хон Сан Су ( "Женщина, которая бежала")
"Серебряный медведь" за лучшую женскую роль: Паула Бэр ("Ундина")
"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль: Элио Джермано ("Скрытый")
"Серебряный медведь" за лучший сценарий: Плохие сказки (режиссеры Фабио и Дамиано Д'Инноченцо, Италия)
"Серебряный медведь" за особый художественный вклад: Юрген Юргес ( "Дау. Наташа")
"Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм: "Т" (Киша Рэй Уизерспун)
Главный приз в секции Encounters достался ленте "Произведения и дни" (С. Винтер, Андерс Эдсторм)
Приз Международной ассоциации прессы присудили фильму "Ундина" Кристиана Петцольда из Германии.
- Напомним, 19 февраля организаторы Берлинского кинофестиваля показали фильм "Номера" , съемки которого Сенцов координировал из российской тюрьмы.
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