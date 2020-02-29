Определились победители кинофестиваля "Берлинале"

29 февраля, 2020, 21:54

Лучшим фильмом Берлинского кинофестиваля признана картина "Зла нет" иранского режиссера Мохаммада Расулофа

Об этом сообщает hromadske .

Мохаммад Русолофа получил главную награду "Берлинале" - "Золотого медведя".

Гран-при жюри получила лента "Никогда. Редко. Иногда. Всегда" американского режиссера Элайзы Гитман.

Специальный приз к 70-летию фестиваля отдали режиссерам Гюставу Керверну и Бенуа Делепину из Франции и их фильму "Стереть историю".

Другие награду фестиваля:

"Серебряный медведь" за режиссуру: Хон Сан Су ( "Женщина, которая бежала")

"Серебряный медведь" за лучшую женскую роль: Паула Бэр ("Ундина")

"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль: Элио Джермано ("Скрытый")

"Серебряный медведь" за лучший сценарий: Плохие сказки (режиссеры Фабио и Дамиано Д'Инноченцо, Италия)

"Серебряный медведь" за особый художественный вклад: Юрген Юргес ( "Дау. Наташа")

"Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм: "Т" (Киша Рэй Уизерспун)

Главный приз в секции Encounters достался ленте "Произведения и дни" (С. Винтер, Андерс Эдсторм)

Приз Международной ассоциации прессы присудили фильму "Ундина" Кристиана Петцольда из Германии.