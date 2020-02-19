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Espreso.tvОбществоОрганизаторы Берлинского кинофестиваля показали фильм "Номера", съемки которого Сенцов координировал из российской тюрьмы

Организаторы Берлинского кинофестиваля показали фильм "Номера", съемки которого Сенцов координировал из российской тюрьмы


фото: tk.media
Премьера фильма "Номера" по одноименной пьесе украинского режиссера Олега Сенцова состоялась в Берлине. Над лентой, дистанционно, работал сам Сенцов и его коллега Ахтем Сеитаблаев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фильм включен в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, который открывается 20 февраля.

Организаторы фестиваля отметили, что фильм был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума.

Лента основана на одноименной пьесе Сенцова, написанной в 2011 году.

На устаревшем стадионе 10 биатлонистов под наблюдением двух судей существуют, подчиняясь древним правилам, записанным в большом фолианте, который никто из них не читал. У каждого есть свой номер, и все поклоняются божеству, которого зовут Ноль. Мало-помалу обостряются противоречия, назревает бунт, и номера перестают подчиняться правилам. Последствия непредсказуемы.

"Это универсальная история, и за 10 лет она не утратила актуальности. Это не история о России, это о каком-либо обществе. Все революции похожи друг на друга", - отметил Сенцов.

Сенцов рассказал после премьеры, как он в течение года в письмах из лагеря давал инструкции съемочной группе. Фильм он увидел уже после возвращения в Украину.

"В этом фильме мы рассуждаем о чести, о достоинстве, о мечтах, о трусости и храбрости. Я был в конце февраля 2014 года в Крыму во время оккупации нашей с Олегом родины, и помню свой страх. Олег показал мне, что значит не бояться ", - сказал Сеитаблаев.

Премьера в берлинском театре была запланирована еще до освобождения украинского режиссера с российского заключения.

Авторы напомнили зрителям, что в России и на Донбассе остаются около ста политических заключенных.

"У нас общая беда, и зовут ее Путин", - сказал Сенцов.

Премьера фильма в Украине запланирована на осень 2020 года.

  • Бывшему политзаключенному, украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову в Варшаве вручили специальную награду Польской киноакадемии - Орла за отвагу и стойкость.
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