Онуфрий "засветился" на пророссийских акциях в Черногории. Посольство заявило, что он "не уполномочен" высказываться от имени православных Украины

29 февраля, 2020, 12:33

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий прибыл в Черногорию и вместе с черногорским архиепископом Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохием вечером 27 февраля 2020 года принял участие в нескольких коротких молебнах в рамках антиправительственных акций протеста на улицах столицы страны Подгорицы

Об этом со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины передает Еспресо.TV.

Верующие СПЦ протестуют против закона о свободе религии, принятого парламентом Черногории в декабре прошлого года. Черногорская оппозиция при поддержке Белграда и Москвы, утверждает, что этот закон направлен против Сербской православной Ццрквы. Оппозиционеры считают, что целью закона является отобрать имущество СПЦ на территории Черногории.

"В сообщениях сербских СМИ предстоятеля УПЦ МП Онуфрия называют "митрополитом Киевским и всей Украины", не упоминая, что он подчинен Московскому патриархату и что он потерял этот титул после создания единой канонической в Украине поместной Православной церкви Украины", - отмечается в сообщении.

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В ПЦУ перед поездкой Онуфрия обращали на это внимание черногорских СМИ и говорили:

"Автокефальная Украинская Православная Церковь уважает канонический порядок и не вмешивается в вопросы, касающиеся Черногории, и так же ожидает уважения к каноническому порядку в вопросах, касающихся Украины".

В свою очередь, посольство Украины в Черногории обнародовало сообщение, в котором говорится, что митрополит Онуфрий, как иерарх Русской православной церкви, "не уполномочен" высказывать мнение от имени большинства православных Украины и Православной Церкви Украины. Посольство отмечает что митрополит, комментируя внутренние дела Черногории, "наносит вред дружественным отношениям украинского и черногорского народа".