В Японии от коронавируса умер британец
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минздрав Японии.
"Британец умер после того, как заразился коронавирусом, находясь на карантине в Японии на лайнере Diamond Princess", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, это первая в мире смерть гражданина Великобритании от коронавируса.
Отмечается, что уже шесть человек погибли после того как подхватили коронавирус на лайнере. Но случай с британцем стал первым летальным исходом среди иностранцев.
Как сообщалось, в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находилось более 3,7 тысячи человек, среди них 25 украинцев, которые являются членами экипажа. Впоследствии у двух украинцев подтвердился коронавирус.
19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег.
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