В Японии от коронавируса умер британец

28 февраля, 2020, 17:40

В Японии умер подданный Великобритании, который заразился коронавирусом во время карантина на лайнере Diamond Princess

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минздрав Японии.

"Британец умер после того, как заразился коронавирусом, находясь на карантине в Японии на лайнере Diamond Princess", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, это первая в мире смерть гражданина Великобритании от коронавируса.

Отмечается, что уже шесть человек погибли после того как подхватили коронавирус на лайнере. Но случай с британцем стал первым летальным исходом среди иностранцев.

Как сообщалось, в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находилось более 3,7 тысячи человек, среди них 25 украинцев, которые являются членами экипажа. Впоследствии у двух украинцев подтвердился коронавирус.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег.