 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОРДО сообщили о гибели двух горняков из-за взрыва в шахте

В ОРДО сообщили о гибели двух горняков из-за взрыва в шахте

28 февраля, около 12:00 на "частной шахте", расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда произошел взрыв, в результате которого погибли двое шахтеров

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

Недалеко от города Шахтерска Донецкой области в результате взрыва газа на так называемом частном угледобывающем предприятии погибли двое горняков.

Сообщается, что инцидент произошел около 12:00 "на частной шахте", расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда. По предварительным данным, произошел взрыв газа метана.

  • Напомним, 4 сентября 2019 года на шахте в Донецке произошел взрыв, погиб один человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать