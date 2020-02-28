В ОРДО сообщили о гибели двух горняков из-за взрыва в шахте

28 февраля, 2020, 18:17

28 февраля, около 12:00 на "частной шахте", расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда произошел взрыв, в результате которого погибли двое шахтеров

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

Недалеко от города Шахтерска Донецкой области в результате взрыва газа на так называемом частном угледобывающем предприятии погибли двое горняков.

Сообщается, что инцидент произошел около 12:00 "на частной шахте", расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда. По предварительным данным, произошел взрыв газа метана.