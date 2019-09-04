На шахте оккупированного Донецка прогремел взрыв, есть погибший

4 сентября, 2019, 13:06

Взрыв в Донецке прогремел на территории шахты имени Скочинского

Об этом пишут оккупационные СМИ.

На территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента погиб горняк.

Сообщается, что взрыв на территории шахты прогремел сегодня утром около 9:30. Взрыв произошел на поверхности. Известно об одном погибшем.

Шахта имени Скочинского считается опасной, поскольку на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями. Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли семь человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтролен украинской власти.