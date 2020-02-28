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Espreso.tvОбществоВ Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом


фото: reuters
Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что это уже второй случай заражения в Латинской Америке.

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.

Напомним, накануне стало известно о первом случае заражения коронавиросом в Бразилии.

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