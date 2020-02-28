В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом
28 февраля, 2020, 16:17
Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране
Об этом сообщает Reuters.
При этом отмечается, что это уже второй случай заражения в Латинской Америке.
Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.
Напомним, накануне стало известно о первом случае заражения коронавиросом в Бразилии.
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