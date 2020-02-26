Коронавирус достиг Южной Америки: в Бразилии диагностировали первый случай заболевания

26 февраля, 2020, 11:12

В Южной Америке диагностировали первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает BBC .

Так, заразился гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет число случаев заражения вирусом.

Напомним, вчера о первых случаях коронавируса заявили в Швейцарии , Австрии , Румынии , Хорватии и Испании .

Между тем в Италии количество инфицированных возросло до 322 человек, 11 человек умерли. Все были стариками и имели серьезные проблемы со здоровьем.