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Espreso.tvОбществоКоронавирус достиг Южной Америки: в Бразилии диагностировали первый случай заболевания

Коронавирус достиг Южной Америки: в Бразилии диагностировали первый случай заболевания


фото: reuters
В Южной Америке диагностировали первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает BBC .

Так, заразился гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет число случаев заражения вирусом.

Напомним, вчера о первых случаях коронавируса заявили в Швейцарии , Австрии , Румынии , Хорватии и Испании .

Между тем в Италии количество инфицированных возросло до 322 человек, 11 человек умерли. Все были стариками и имели серьезные проблемы со здоровьем.

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