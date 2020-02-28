В Крыму "суд" оставил под арестом обвиняемого в участии в "нацбатальйоне"
Об этом сообщают "Крим.Реалии".
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по видеоконференцсвязи.
Напомним, 4 февраля 2020 года решением Киевского районного суда был арестован 55-летний житель Черноморского района Нариман Межмединов. О том, что его задержали, стало известно только 17 февраля.
По версии следствия, вина крымского татарина заключается в том, что летом 2016 года он уехал в Украину, где вступил в ряды "крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана".
По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании, - КС).
Председатель общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов сообщил, что в "крымскотатарском батальоне" имени Номана Челебиджихана не знают арестованного.
Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.
В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.
Председатель общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов призвал присвоить создаваемому "крымскотатарскому батальону" имени Номана Челебиджихана номер воинской части.
- Напомним, 13 февраля стало известно, что осужденных в первом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаева, которые находились в Таганрогском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении
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