2-х крымских политзаключенных этапировали из СИЗО в неизвестном направлении, - адвокат

13 февраля, 2020, 15:16

Осужденных по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в таганрогском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Была у нас такая информация, только я не знаю, когда их этапировали и куда точно - не могу сказать. То есть, когда я их посещал на прошлой неделе, они сказали, что им сообщили, что завтра их этапируют. В колонии СИЗО готовился большой этап ", - рассказал журналистам адвокат Эдем Семедляев.

Адвокат рассказал, что не знает, когда будет точная информация о местонахождении Абдуллаева.

"Когда Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщит нам, куда они доехали, только тогда узнаем", - сказал адвокат.

Мать осужденных Диляра Абдуллаева также сообщила, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что обратилась к своей коллеге в России Татьяне Москальковой с требованием обратить внимание на условия содержания заключенного в ростовском СИЗО крымчанина Теймура Абдуллаева.

Верховный суд России 24 декабря 2019 изменил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшили на 6 месяцев.

Таким образом, Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустам Исмаилов - 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов -11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов - 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративний надзор сроком на 1 год и 4 месяца.