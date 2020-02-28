Украинское консульство в Милане восстанавливает прием граждан

28 февраля, 2020, 22:09

Генеральное консульство Украины в Милане со 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи

Об этом сообщает пресс-служба генконсульства в Facebook.

"В соответствии с директивами, обнародованных Префектурой г. Милан, Генеральное консульство Украины в Милане со 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Граждан, записанных на 25, 27 и 28 февраля, будут принимать в индивидуальном порядке отдельно от общей записи и без надобности записываться повторно. Каждому из этих людей работники генконсульства позвонят или отправят электронное сообщение и согласуют дату и время приема.

В то же время в генконсульстве просят посетителей соблюдать санитарные меры безопасности во время визитов в учреждения.

"При посещении консульства просим всех соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, а именно: в помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - отметили в дипломатическом учреждении.