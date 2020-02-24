Коронавирус: Генконсульство Украины в Милане остановило прием граждан

24 февраля, 2020, 20:37

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов

Об этом сообщает консульство Украины в Милане в Facebook.

"Уважаемые соотечественники! Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению Президента Ломбардии А.Фонтаны и Министра здравоохранения Италии Р.Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля с.г. приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждения необходимости срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.п.) просят обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua.