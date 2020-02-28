Турция планирует открыть границу в Европу для сирийских беженцев

28 февраля, 2020, 09:09

Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе

Об этом сообщает Reuters.

"Мы решили, по сути, немедленно, перестать останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сказал журналистам один из турецких чиновников на условиях анонимности.

Он добавил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиб турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Турция таким образом надеется быстро привлечь западные государства к противостоянию в Идлибе.