Сенаторы призывают Трампа ввести новые санкции против России

28 февраля, 2020, 13:10

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин представили резолюцию к пятой годовщине со дня гибели российского оппозиционера Бориса Немцова, в которой призывают ввести санкции против российских чиновников, нарушающих права человека

Об этом сообщает пресс-служба Кардина .

"Американские сенаторы Бен Кардин от демократов и Марко Рубио от республиканцев по случаю пятой годовщины убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова, представили резолюцию, осуждающую Россию за ее политически мотивированные заключения и призывает (Москву - ред.) освободить политических в узников ", - говорится в Прессрелизы.

Сенаторы также призывают Администрацию Трампа воспользоваться инструментами Конгресса для введения санкций против российских чиновников, нарушающих права человека.

Напомним, ранее США ввели санкции против 13 юридических и физических лиц из РФ, Китая, Ирака и Турции в связи с нарушением закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.