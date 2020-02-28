Сенаторы призывают Трампа ввести новые санкции против России
Об этом сообщает пресс-служба Кардина .
"Американские сенаторы Бен Кардин от демократов и Марко Рубио от республиканцев по случаю пятой годовщины убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова, представили резолюцию, осуждающую Россию за ее политически мотивированные заключения и призывает (Москву - ред.) освободить политических в узников ", - говорится в Прессрелизы.
Сенаторы также призывают Администрацию Трампа воспользоваться инструментами Конгресса для введения санкций против российских чиновников, нарушающих права человека.
Напомним, ранее США ввели санкции против 13 юридических и физических лиц из РФ, Китая, Ирака и Турции в связи с нарушением закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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