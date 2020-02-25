США ввели новые санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, Китая, Ирака и Турции

25 февраля, 2020, 22:00

Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции

Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

Ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, обвиняемых в поддержке ракетной программы Ирана.

Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.