США ввели новые санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, Китая, Ирака и Турции
25 февраля, 2020, 22:00
Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции
Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.
Ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, обвиняемых в поддержке ракетной программы Ирана.
Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.
- В США сенаторы-демократы призвали ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие президентские выборы.
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