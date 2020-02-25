 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША ввели новые санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, Китая, Ирака и Турции

США ввели новые санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, Китая, Ирака и Турции

Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции

Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

Ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, обвиняемых в поддержке ракетной программы Ирана.

Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.

  • В США сенаторы-демократы призвали ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие президентские выборы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать