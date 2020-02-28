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Espreso.tvОбществоРабочая группа Рады одобрила окончательный вариант законопроекта о референдуме, - Стефанчук

Рабочая группа Рады одобрила окончательный вариант законопроекта о референдуме, - Стефанчук


фото: president.gov.ua
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа парламента одобрила окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в ближайшее время ткст этеого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят окончательный вариант проекта Закона Украины "О всеукраинском референдуме". В ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине, а также предоставлен для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия", - написал Стефанчук.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 18 января заявил, что над законом о референдуме продолжается "ювелирная работа".
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