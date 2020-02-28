 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротив Порошенко было сфабриковано 15 дел, - Герасимов

Против Порошенко было сфабриковано 15 дел, - Герасимов

Артур Герасимов озвучил заявление депутатов от фракции "Европейская солидарность" перед допросом пятого президента Петра Порошенко в ГБР

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Против Петра Порошенко было сфабриковано 15 дел. Уже почти год по указанию Офиса Зеленского все правоохранительные органы" роют "пытаясь что-то найти, но ничего нет. Вы посмотрите на те дела, которое на сегодня это бюро расследований, я не хотел бы говорить на него "государственное", о чем открывает эти дела ", - сказал нардеп.

Он отметил, что открытые такие дела: о подписании Минских соглашений, которые позволили остановить российское наступление и дали Украине драгоценное время для восстановления армии, о национализации ПриватБанка, когда было сохранено и спасены деньги миллионов вкладчиков, а Украина была спасена он финансового коллапса, о приказе по контрнаступления, когда был освобожден 2/3 территории Донбасса.

  • Ранее адвокаты Порошенко обжаловали принудительный привод на допрос в апелляционном суде и подали жалобы в СБУ, Офиса генпрокурора, Высшего совета правосудия и Печерского районного суда.
  • Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Порошенко на его принудительном приводе на допрос в ГБР.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать