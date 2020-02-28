Против Порошенко было сфабриковано 15 дел, - Герасимов

28 февраля, 2020, 10:09

Артур Герасимов озвучил заявление депутатов от фракции "Европейская солидарность" перед допросом пятого президента Петра Порошенко в ГБР

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Против Петра Порошенко было сфабриковано 15 дел. Уже почти год по указанию Офиса Зеленского все правоохранительные органы" роют "пытаясь что-то найти, но ничего нет. Вы посмотрите на те дела, которое на сегодня это бюро расследований, я не хотел бы говорить на него "государственное", о чем открывает эти дела ", - сказал нардеп.

Он отметил, что открытые такие дела: о подписании Минских соглашений, которые позволили остановить российское наступление и дали Украине драгоценное время для восстановления армии, о национализации ПриватБанка, когда было сохранено и спасены деньги миллионов вкладчиков, а Украина была спасена он финансового коллапса, о приказе по контрнаступления, когда был освобожден 2/3 территории Донбасса.