Против Порошенко было сфабриковано 15 дел, - Герасимов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Против Петра Порошенко было сфабриковано 15 дел. Уже почти год по указанию Офиса Зеленского все правоохранительные органы" роют "пытаясь что-то найти, но ничего нет. Вы посмотрите на те дела, которое на сегодня это бюро расследований, я не хотел бы говорить на него "государственное", о чем открывает эти дела ", - сказал нардеп.
Он отметил, что открытые такие дела: о подписании Минских соглашений, которые позволили остановить российское наступление и дали Украине драгоценное время для восстановления армии, о национализации ПриватБанка, когда было сохранено и спасены деньги миллионов вкладчиков, а Украина была спасена он финансового коллапса, о приказе по контрнаступления, когда был освобожден 2/3 территории Донбасса.
- Ранее адвокаты Порошенко обжаловали принудительный привод на допрос в апелляционном суде и подали жалобы в СБУ, Офиса генпрокурора, Высшего совета правосудия и Печерского районного суда.
- Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Порошенко на его принудительном приводе на допрос в ГБР.
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