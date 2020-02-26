Суд отклонил апелляцию адвокатов Порошенко по его принудительному допросу в ГБР
26 февраля, 2020, 17:13
Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко о его принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Интерфакс-Украина.
"Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию", - отметила прессекретарка.
Отметим, что адвокаты Порошенко обжаловали принудительный допрос не только в апелляционном суде. Также они подали жалобы в Службу безопасности, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия и Печерский районный суд.
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