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Espreso.tvОбществоСуд отклонил апелляцию адвокатов Порошенко по его принудительному допросу в ГБР

Суд отклонил апелляцию адвокатов Порошенко по его принудительному допросу в ГБР


фото: eurosolidarity.org
Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко о его принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Интерфакс-Украина.

"Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию", - отметила прессекретарка.

Отметим, что адвокаты Порошенко обжаловали принудительный допрос не только в апелляционном суде. Также они подали жалобы в Службу безопасности, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия и Печерский районный суд.

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