Суд отклонил апелляцию адвокатов Порошенко по его принудительному допросу в ГБР

26 февраля, 2020, 17:13

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко о его принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Интерфакс-Украина.

"Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию", - отметила прессекретарка.

Отметим, что адвокаты Порошенко обжаловали принудительный допрос не только в апелляционном суде. Также они подали жалобы в Службу безопасности, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия и Печерский районный суд.