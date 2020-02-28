Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса
28 февраля, 2020, 17:15
Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга поместили на на 14-дневный карантин после однодневного визита в Китай
Об этом сообщает монгольское информационное агентство Montsame.
Президент Монголии вместе с несколькими другими чиновниками посещал Китай с рабочим визитом.
"Делегация, включая президента, в целях профилактики была немедленно отправлена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию в четверг вечером", - говорится в сообщении.
Президент и другие чиновники сдали анализы, а потом отправились в специализированные медицинские учреждения.
До сих пор в Монголии не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом.
- Напомним, в Беларуси подтвердили первое заражение коронавирусом.
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