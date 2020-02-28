Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса

28 февраля, 2020, 17:15

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга поместили на на 14-дневный карантин после однодневного визита в Китай

Об этом сообщает монгольское информационное агентство Montsame.

Президент Монголии вместе с несколькими другими чиновниками посещал Китай с рабочим визитом.

"Делегация, включая президента, в целях профилактики была немедленно отправлена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию в четверг вечером", - говорится в сообщении.

Президент и другие чиновники сдали анализы, а потом отправились в специализированные медицинские учреждения.

До сих пор в Монголии не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом.