На Сумщине попрощались с военным, погибшим в зоне ООС

28 февраля, 2020, 18:27

Сегодня в городе Шостка Сумской области прошли похороны погибшего в зоне проведения ООС бойца Дмитрия Гриня

Об этом сообщает официальный сайт Шосткинского горсовета.

"Сегодня, 28 февраля 2020 года, шосткинцы попрощались с Дмитрием Гринем, погибшим при выполнении боевых задач в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Ранее сайт сообщал, что 28 февраля в городе Шостка объявлено днем траура. В связи с этим в Шостке отменили проведение городского праздника Масленицы, которое было запланировано на 29 февраля.