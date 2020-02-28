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Espreso.tvОбществоНа Сумщине попрощались с военным, погибшим в зоне ООС

На Сумщине попрощались с военным, погибшим в зоне ООС


фото: http://shostka-rada.gov.ua/
Сегодня в городе Шостка Сумской области прошли похороны погибшего в зоне проведения ООС бойца Дмитрия Гриня

Об этом сообщает официальный сайт Шосткинского горсовета.

"Сегодня, 28 февраля 2020 года, шосткинцы попрощались с Дмитрием Гринем, погибшим при выполнении боевых задач в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Ранее сайт сообщал, что 28 февраля в городе Шостка объявлено днем траура. В связи с этим в Шостке отменили проведение городского праздника Масленицы, которое было запланировано на 29 февраля.

  • Боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве 26 февраля.
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