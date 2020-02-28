На Сумщине попрощались с военным, погибшим в зоне ООС
28 февраля, 2020, 18:27
Сегодня в городе Шостка Сумской области прошли похороны погибшего в зоне проведения ООС бойца Дмитрия Гриня
Об этом сообщает официальный сайт Шосткинского горсовета.
"Сегодня, 28 февраля 2020 года, шосткинцы попрощались с Дмитрием Гринем, погибшим при выполнении боевых задач в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.
Ранее сайт сообщал, что 28 февраля в городе Шостка объявлено днем траура. В связи с этим в Шостке отменили проведение городского праздника Масленицы, которое было запланировано на 29 февраля.
- Боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве 26 февраля.
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