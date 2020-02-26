Минобороны: на Донбассе подорвался на мине украинский военный
26 февраля, 2020, 13:19
В среду, 26 февраля, утром в Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался и погиб украинский военнослужащий
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Мэр Шостки Николай Нога в Facebook отметил, что на фронте героически погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 г. молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС.
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