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Espreso.tvОбществоМЗ: грипп в Украине опаснее, чем коронавирус

МЗ: грипп в Украине опаснее, чем коронавирус

Для Украины сейчас более опасная болезнь, чем коронавирус - грипп, прежде всего - из-за низкого процента прививок и самолечения

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на одном из телеканалов, передает УНИАН .

"Для Украины грипп сегодня на первом месте с опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа. Поэтому от гриппа мы должны защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции. В первую очередь, от гриппа есть эффективная защита профилактики, как вакцинация. И пандемический штамм гриппа, так называемого свиного, он входит в состав зоны вакцин и люди должны делать прививки, поскольку это эффективная защита от гриппа, циркулирующий на территории нашего государства ", - отметил главный санврач.

По его словам, в стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200-240 тыс. человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи. Есть проблема - даже при наличии вакцины от гриппа мы не вакцинуемося. 1,5-2% населения вакцинируется от гриппа.

Грипп и коронавирус, как гриппоподобное заболевания, в первую очередь достаточно неприхотливое, достаточно жесткое к определенным группам риска у людей, у которых есть, например, медицинские проблемы, с хроническими заболеваниями, с заболеваниями иммунной системы, и позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь.

  • За прошедшую неделю (17-23 февраля) от гриппа умерли 8 человек .
 
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