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Espreso.tvОбществоНа прошлой неделе в Украине жертвами гриппа стали 8 человек, - МОЗ

На прошлой неделе в Украине жертвами гриппа стали 8 человек, - МОЗ


фото: rfe
За прошедшую неделю (17-23 февраля) от гриппа умерли 8 человек

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МЗ Украины.

Ни один умерший не был вакцинирован. Всего с начала эпидемического сезона зафиксированы 48 летальных случаев.

По состоянию же на 19 февраля, зарегистрированы 40 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тысяч населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа", - заявили в министерстве.

По данным Минздрава, в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов от гриппа и ОРВИ умерли 64 человека. Ни один из них не был вакцинирован.

 

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