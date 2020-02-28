Министр иностранных дел Канады посетит Украину с официальным визитом

28 февраля, 2020, 19:47

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань прибудет в Украину с двухдневным визитом с 4 по 6 марта

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

"В Киеве Шампань проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, чтобы обсудить тесные связи между нашими государствами, угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также нашу поддержку экономических и демократических реформ в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что глава канадского МИД посетит военных из Канады, участвующих в операции UNIFIER в Международном центре миротворчества и безопасности, расположенном в Явориве на Львовщине.