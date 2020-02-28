 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинистр иностранных дел Канады посетит Украину с официальным визитом

Министр иностранных дел Канады посетит Украину с официальным визитом

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань прибудет в Украину с двухдневным визитом с 4 по 6 марта

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

"В Киеве Шампань проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, чтобы обсудить тесные связи между нашими государствами, угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также нашу поддержку экономических и демократических реформ в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что глава канадского МИД посетит военных из Канады, участвующих в операции UNIFIER в Международном центре миротворчества и безопасности, расположенном в Явориве на Львовщине.

  • Напомним, Франсуа-Филипп Шампань был назначен новым министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд в ноябре 2019 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать