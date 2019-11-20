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Espreso.tvОбществоСМИ стало известно, кто может возглавить МИД Канады вместо Фриланд

СМИ стало известно, кто может возглавить МИД Канады вместо Фриланд

Новым министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд может стать член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань

Об этом сообщает CBC News.

Как отмечается, Шампань - член правящей либеральной партии.

Он является членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке с 2015 года.

В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а сейчас руководит министерством инфраструктуры и общин.

Новая должность Фриланд пока не известна. Ранее неофициально сообщалось, что она может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет на церемонии в официальной резиденции генерал-губернатора Канады в среду, 20 ноября.

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