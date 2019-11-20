СМИ стало известно, кто может возглавить МИД Канады вместо Фриланд

20 ноября, 2019, 10:08

Новым министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд может стать член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань

Об этом сообщает CBC News.

Как отмечается, Шампань - член правящей либеральной партии.

Он является членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке с 2015 года.

В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а сейчас руководит министерством инфраструктуры и общин.

Новая должность Фриланд пока не известна. Ранее неофициально сообщалось, что она может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет на церемонии в официальной резиденции генерал-губернатора Канады в среду, 20 ноября.