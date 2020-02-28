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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала

Лига Европы: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала


фото: shakhtar.com
По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля

Ньон, Швейцария

"Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)

"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) (матч состоится 28 февраля) - "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта.

 

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