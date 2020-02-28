Лига Европы: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала
28 февраля, 2020, 14:17
По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
28 февраля
Ньон, Швейцария
"Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) (матч состоится 28 февраля) - "Базель" (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта.
- 27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" 3: 3 , и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.
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