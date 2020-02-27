"Шахтер" в драматичном противостоянии одолел "Бенфику" по сумме двух матчей, и вышел в следующий раунд Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первом тайме все голы забивала "Бенфика", на 9-й минуте Пицци открыл счет, после чего на 12-й минуте защитник португальцев Рубен Диас помог "Шахтеру" - переправив мяч в свои ворота. Однако в середине первого тайма "Бенфика" снова вышла вперед, Рубен Диас исправился и теперь забил в ворота Андрея Пятова.
Во втором тайме "Шахтер" сумел изменить ход игры, после того как Тарас Степаненко забил головой на 49-й минуте матча, сделав счет 3:2, который по правилу выездного гола обеспечил "горнякам" выход в 1/8 финала Лиги Европы. Однако украинцы не остановились и на 71-й минуте Алан Патрик сделал счет 3:3 и не оставил никаких вопросов по выходу далее.
Лига Европы
1/16 финала, 2-й матч
27 февраля
"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина) 3:3 (первый матч 1:2)
Голы: Пицци, 9, Рубен Диас, 36, Рафа Силва, 47 - Рубен Диас, 12 (аг.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71
- 27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА бельгийский "Гент" сыграл вничью с итальянской "Ромой" и вылетел из турнира.
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