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Espreso.tvСпорт"Шахтер" в драматичном противостоянии одолел "Бенфику" по сумме двух матчей, и вышел в следующий раунд Лиги Европы

"Шахтер" в драматичном противостоянии одолел "Бенфику" по сумме двух матчей, и вышел в следующий раунд Лиги Европы


фото: shakhtar.com
Во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" 3:3, и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первом тайме все голы забивала "Бенфика", на 9-й минуте Пицци открыл счет, после чего на 12-й минуте защитник португальцев Рубен Диас помог "Шахтеру" - переправив мяч в свои ворота. Однако в середине первого тайма "Бенфика" снова вышла вперед, Рубен Диас исправился и теперь забил в ворота Андрея Пятова.

Во втором тайме "Шахтер" сумел изменить ход игры, после того как Тарас Степаненко забил головой на 49-й минуте матча, сделав счет 3:2, который по правилу выездного гола обеспечил "горнякам" выход в 1/8 финала Лиги Европы. Однако украинцы не остановились и на 71-й минуте Алан Патрик сделал счет 3:3 и не оставил никаких вопросов по выходу далее.

Лига Европы

1/16 финала, 2-й матч

27 февраля

"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина) 3:3 (первый матч 1:2)

Голы: Пицци, 9, Рубен Диас, 36, Рафа Силва, 47 - Рубен Диас, 12 (аг.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71

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