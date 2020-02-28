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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: Getty Images
26 февраля были сыграны еще два матча 1/8 Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 0

Гол: Сауль, 4

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1

Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75

19 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 4: 1

Голы: Гатебур, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66

"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 1

Гол: Вернер, 58 (пен.)

25 февраля

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0: 3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1: 1

Голы: Мартинес, 30 - Гризманн, 57

26 февраля

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 2

Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пен)

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) 1: 0

Гол: Тузара, 31

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