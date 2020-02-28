Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 0
Гол: Сауль, 4
"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1
Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75
19 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 4: 1
Голы: Гатебур, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 1
Гол: Вернер, 58 (пен.)
25 февраля
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0: 3
Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1: 1
Голы: Мартинес, 30 - Гризманн, 57
26 февраля
"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 2
Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пен)
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) 1: 0
Гол: Тузара, 31
- 26 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1: 2.
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