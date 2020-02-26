26 февраля, 2020, 23:51

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый гол во встрече был забит на 60-й минуте, отличился хавбек мадридского "Реала" Иско, это его первый гол в этом сезоне в ЛЧ.

"Сити" ответил на пропущенный мяч на 78-й минуте. После технической передачи Кевина Де Брюйне мяч получил Габриэль Жезус, который и сравнял счет. Еще через 5 минут МС вышел вперед, после того как Де Брюйне уже не ассистировал, а реализовывал пенальти.

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

26 февраля

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:2

Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, где Брюйне, 83 (пен.)

Удаление: Рамос, 86