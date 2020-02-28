Коронавирус: в Иране впервые за десятки лет отменили пятничные молитвы
Об этом сообщает ВВС.
"Иран отменил пятничные молитвы в Тегеране и 22 других столицах провинций впервые за несколько десятилетий, чтобы ограничить распространение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Власти также ввели некоторые ограничения на доступ к основным мусульманским святыням шиитов в Куме, эпицентре вспышки Covid-19 в стране, а также в Мешхеде.
Министерство здравоохранения Ирана предупредило, что количество случаев коронавируса будет расти в ближайшие дни.
Количество погибших от коронавируса в Иране (34 человека) на сегодняшний день является самой высокой за пределами Китая.
Напомним, накануне Саудовская Аравия впервые в истории закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса.
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