Коронавирус: в Румынии начались протесты против размещения людей на карантин
28 февраля, 2020, 19:31
Жители одного из сел румынского округа Арджеш начали протестовать против размещения в регионе людей с подозрением на коронавирус
Видео опубликовал румынский канал Pro Media TV .
Жители села Нучоара вышли на улицы протестовать против размещения людей с подозрением на коронавирус в местном студенческом лагере и охотничьем доме, которые определили как карантинный центр.
Местные жители выражали недовольство тем, что людей с подозрением на заболевание разместят в нескольких сотнях метров от жилых домов.
- Напомним, в Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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