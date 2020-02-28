Коронавирус: в Румынии начались протесты против размещения людей на карантин

28 февраля, 2020, 19:31

Жители одного из сел румынского округа Арджеш начали протестовать против размещения в регионе людей с подозрением на коронавирус

Видео опубликовал румынский канал Pro Media TV .

Жители села Нучоара вышли на улицы протестовать против размещения людей с подозрением на коронавирус в местном студенческом лагере и охотничьем доме, которые определили как карантинный центр.

Местные жители выражали недовольство тем, что людей с подозрением на заболевание разместят в нескольких сотнях метров от жилых домов.