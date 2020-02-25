В Румынии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

25 февраля, 2020, 20:56

В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что инфицированній вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.