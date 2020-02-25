В Румынии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
25 февраля, 2020, 20:56
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что инфицированній вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.
- На сегодня количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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