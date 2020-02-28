Коронавирус: в Британии зафиксирован первый случай передачи от человека к человеку

28 февраля, 2020, 22:52

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом в стране случае передачи коронавируса от человека к человеку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Однако в ведомстве уточнили, что первоначальный источник коронавируса "неизвестен".

"Вирус был передан в Великобритании, но первоначальный источник вируса на данном этапе непонятен. В настоящее время у нас нет полного понимания цепочки передачи в этом случае, но нет никакой непосредственной идентифицированной связи с зарубежными путешествиями", - заявил главный медицинский врач Крис Уитт .

При этом он заявил, что в Англии уже подтверждены 18 случаев заражения коронавирусом.

"Еще один пациент в Англии дал положительный результат на Covid-19. Вирус был передан в Великобритании. Пока не ясно, был ли это контакт прямой или косвенный, от лица, недавно вернувшегося из-за границы", - добавил врач.

Также он добавил, что пациент был переведен в специализированный инфекционный центр NHS в Ги и Сент-Томас.