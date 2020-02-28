Коронавирус: в Британии зафиксирован первый случай передачи от человека к человеку
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Однако в ведомстве уточнили, что первоначальный источник коронавируса "неизвестен".
"Вирус был передан в Великобритании, но первоначальный источник вируса на данном этапе непонятен. В настоящее время у нас нет полного понимания цепочки передачи в этом случае, но нет никакой непосредственной идентифицированной связи с зарубежными путешествиями", - заявил главный медицинский врач Крис Уитт .
При этом он заявил, что в Англии уже подтверждены 18 случаев заражения коронавирусом.
"Еще один пациент в Англии дал положительный результат на Covid-19. Вирус был передан в Великобритании. Пока не ясно, был ли это контакт прямой или косвенный, от лица, недавно вернувшегося из-за границы", - добавил врач.
Также он добавил, что пациент был переведен в специализированный инфекционный центр NHS в Ги и Сент-Томас.
- 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса Covid-19 с "высокого" до "очень высокого".
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